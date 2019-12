Landtag Rheinland-Pfalz nimmt Agrarpolitik in den Blick

Mainz Der rheinland-pfälzische Landtag berät heute in mehreren Punkten der Tagesordnung über Fragen der aktuellen Agrarpolitik. FDP und AfD haben das umstrittene Agrarpaket der Bundesregierung unabhängig voneinander als Thema einer aktuellen Debatte benannt.

Außerdem fordert die CDU die Landesregierung in einem Antrag auf, mit Blick auf Nitrate aus der Düngung der Felder die Grundwasser-Messstellen zu überprüfen. Landwirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) stellte dies bereits am Mittwoch bei einer Kundgebung von Bauern in Mainz in Aussicht. Weitere Themen der ganztägigen Sitzung sind unter anderem auch der Fluglärm, die Hochschulpolitik und die Ergebnisse des kürzlich vorgestellten Waldzustandsberichts.