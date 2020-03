Landtag Rheinland-Pfalz kommt zu Sondersitzung zusammen

Die Abgeordneten sitzen im Landtag. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild.

Mainz Der rheinland-pfälzische Landtag will am Freitag nächster Woche zu einer Sondersitzung zusammenkommen, um den Nachtragshaushalt zur Bekämpfung der Corona-Krise so schnell wie möglich zu verabschieden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

In einem beschleunigten Verfahren sei dafür zu sorgen, dass die zusätzlichen Landesmittel in kurzer Zeit die betroffenen Menschen erreichten, teilte Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) am Freitag in Mainz mit. Das Ausgabengesetz mit einem Umfang von 650 Millionen Euro soll die Mehrausgaben im Gesundheitswesen und zusätzliche Bürgschaften für Landeskredite an Unternehmen abdecken.