Landtag Rheinland-Pfalz erinnert an Holocaust-Opfer

Mainz Mit einer Schweigeminute, Beiträgen von Jugendlichen und dem bewegenden Bericht einer Auschwitz-Überlebenden hat der rheinland-pfälzische Landtag am Mittwoch der Opfer des Völkermords an den Juden gedacht.

„Niemand möge diesem furchtbaren Drama begegnen, das ich erleben musste“, sagte die heute 88 Jahre alte Niusia Horowitz-Karakulska in einer Videoaufzeichnung für das Online-Gedenken. „Nach dem, was ich durchgemacht habe, bin ich nicht in der Lage zu vergessen, das ist stärker als ich.“ Die in Krakau lebende Frau ist die letzte Überlebende in Polen, deren Name auf der Liste des Industriellen Oskar Schindler stand: Dieser suchte sie zur Arbeit in seiner Metall-Fabrik in Brünnlitz aus und rettete ihr damit das Leben. Horowitz-Karakulska erinnerte daran, wie sie in Auschwitz zweimal vor dem Weg ins Krematorium bewahrt wurde.