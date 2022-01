Landtag Rheinland-Pfalz debattiert über Lernrückstände

Eine Lehrerin schreibt in einer Schule an die Tafel. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Mainz „Sie werden gut durch die Pandemie kommen“ - Bildungsministerin Hubig ist zuversichtlich, dass Kinder und Jugendliche auch in Corona-Zeiten eine gute Bildung erhalten. Die Opposition ist da skeptisch.

Regierung und Opposition in Rheinland-Pfalz haben unterschiedliche Einschätzungen zu Lernrückständen von Schülerinnen und Schülern in der Corona-Pandemie. „Kinder und Jugendliche haben es hervorragend gemacht, sie sind vor allem auch keine Opfer“, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Donnerstag im rheinland-pfälzischen Landtag. „Sie haben so viel geleistet, sie haben so viel gelernt, sie werden gut durch die Pandemie kommen.“