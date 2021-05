Landtag Rheinland-Pfalz beginnt neues Kapitel

Mainz Vor der Wahl einer neuen Regierung bestimmt das Parlament ein neues Präsidium. Die Abgeordneten gedenken mit einer Schweigeminute der Opfer der Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz.

Mit der Wahl eines Präsidiums und dem Appell für ein gedeihliches Zusammenwirken hat der Landtag Rheinland-Pfalz am Dienstag seine neue Wahlperiode eröffnet. Als Alterspräsidentin appellierte die 77-jährige Cornelia Willius-Senzer (FDP) an die 101 Abgeordneten, eine faire Debattenkultur fortzusetzen. Sie rief die Vertreter der sechs Fraktionen auf, ihr Mandat für das Wohl des Landes zu nutzen und hob die Bedeutung der Opposition hervor: „Sie erfüllt in der Demokratie (...) die unersetzliche Funktion, die Stimme der Minderheit zu Gehör zu bringen.“

Die Abgeordneten folgten der Bitte Herings, sich zu einer Schweigeminute für die mehr als 3600 Menschen zu erheben, die bisher in Rheinland-Pfalz mit oder an Covid-19 gestorben sind. Der Landtag habe sich in der Pandemie als krisenfest erwiesen, betonte Hering. „Solange die Verordnungen der Regierung die Grenzen der Ermächtigungen beachten und Rückhalt im Parlament finden, sind sie demokratisch legitimiert.“ Hering sprach sich dafür aus, die Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung im Landtag weiterzuentwickeln, um der parlamentarischen Arbeit zusätzliche Perspektiven zu eröffnen und einem spürbaren Vertrauensverlust entgegenzuwirken.“ Als Beispiel nannte er „Experimente in Form von Bürgerräten“.