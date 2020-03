Landtag nimmt Nachtragshaushalt einstimmig an

Der rheinland-pfälzische Landtag während einer Sitzung zu einer Zeit vor der Corona-Krise. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild.

Mainz Der rheinland-pfälzische Landtag hat am Freitag in einem Eilverfahren den Nachtragshaushalt der Landesregierung mit Milliardenausgaben in der Corona-Krise verabschiedet. Alle Fraktionen stimmten dem Ausgabengesetz über 3,3 Milliarden Euro in einer Sondersitzung zu.

Abgelehnt wurden Änderungsanträge von CDU und AfD.