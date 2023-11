Schwimmen lernen Landtag lehnt mobile Schwimmcontainer ab

„Es bleibt unser Ziel, dass jedes Kind am Ende der Grundschule schwimmen können sollte“, sagte Innenminister Michael Ebling (SPD). Schwimmcontainer seien zwar „nice to have“, aber nicht sinnvoll in die pädagogische Arbeit der Schulen zu integrieren; zudem seien sie zu klein. Die Landesregierung setze dagegen weiterhin auf verschiedene Projekte und habe auch die Haushaltsmittel dafür ausgeweitet.