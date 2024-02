Mainz Landtag lehnt Antrag für Gehörlosengeld ab

In dem Antrag heißt es unter anderem, gehörlose Menschen in Rheinland-Pfalz seien derzeit finanziell schlechter gestellt als in anderen, auch direkten Nachbarbundesländern. Deshalb sei es an der Zeit, ihnen auch hierzulande mehr Unterstützung zukommen zu lassen. Landesweit gebe es 3004 Betroffene, sagte der CDU-Abgeordnete Lars Rieger.