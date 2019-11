Landtag lädt Kinder ein: Demokratie-Erziehung von klein auf

Mainz Der rheinland-pfälzische Landtag will sein Besuchsprogramm auf Vorschulkinder erweitern. „In der Arbeit, für Demokratie zu werben, wollen wir noch eine Schippe drauflegen“, sagte Landtagsvizepräsidentin Astrid Schmitt (SPD) am Mittwoch in Mainz bei der Vorstellung eines Buchs zur „Demokratiepädagogik in Kindertageseinrichtungen“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Bisher seien Kinder und Jugendliche ab der dritten Klasse die Hauptzielgruppe von Landtagsbesuchen. „Wir wollen das stückchenweise auch auf den Kita-Bereich ausdehnen“, sagte Schmitt und lud gleich die Kita „Mainzelkinder“ des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) ein.

Dort stellten Pädagogen des Instituts für Bildung, Erziehung und Betreuung in der Kindheit (IBEB) an der Hochschule Koblenz ihr aus Fachforen entstandenes Buch vor, das bundesweit Anstöße zur Demokratie-Erziehung in der Kita geben will. „Unsere Gesellschaft braucht mehr denn je eine Kultur des Miteinanders“, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) bei der Buchpräsentation. „Wenn Kinder das lernen, bin ich sehr optimistisch, dass wir weiter in einer Demokratie leben.“