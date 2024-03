Parlament Landtag kürzt Redezeit für Fraktionslose

Fraktionslose Abgeordnete im rheinland-pfälzischen Landtag haben künftig weniger Redezeit. Für eine entsprechende Änderung der Geschäftsordnung des Parlaments votierten am Mittwoch in Mainz alle Fraktionen, also die von SPD, CDU, FDP, Grünen, Freien Wählern und AfD, bei Gegenstimmen der vier fraktionslosen Abgeordneten. Die Neuregelung geht auf einen Antrag der drei Ampel-Fraktionen sowie der Oppositionsfraktionen von CDU und Freien Wählern zurück.