Landtag in Mainz diskutiert über Rasse-Begriff in Verfassung

Die Abgeordneten sitzen bei der Plenarsitzung in der Rheingoldhalle. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Mainz Weil sich Menschen nicht in Rassen einteilen lassen, sollte dieser Begriff nach einem Vorstoß von Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) in der Landesverfassung von Rheinland-Pfalz ersetzt werden.

Dazu hat die FDP-Fraktion für die Plenarsitzung des Landtags am (morgigen) Mittwoch (14.00 Uhr) eine Aktuelle Stunde anberaumt. In der bisherigen Diskussion zeichnet sich eine breite Mehrheit für die Empfehlung ab, diese Frage zunächst dem Wissenschaftlichen Dienst des Landtags vorzulegen.

Eröffnet wird die Plenarsitzung in der Mainzer Rheingoldhalle zunächst mit Aktuellen Debatten zur Bildungspolitik und zum Management der Corona-Krise. Im Mittelpunkt der Arbeit des Landtags als Gesetzgeber steht dann die Neufassung des Schulgesetzes, die unter anderem mehr Mitwirkungsrechte für Schülerinnen und Schüler vorsieht. Die beiden Oppositionsparteien CDU und AfD lehnen das Gesetz ab, doch an einer Verabschiedung mit der Mehrheit der Regierungsfraktionen gibt es nach der zweiten Beratung keine Zweifel.

Die CDU-Fraktion hat eine Änderung des Ladenöffnungsgesetzes vorgeschlagen, um den Einzelhandel zu unterstützen. So soll es im zweiten Halbjahr vier verkaufsoffene Sonntage geben, auch ohne den sonst erforderlichen besonderen Anlass. Die CDU hat eine verkürzte Beratung der Gesetzesinitiative vorgeschlagen, so dass der Entwurf schon am Donnerstag verabschiedet werden könnte. Darüber entscheidet der Landtag gleich zu Beginn der Sitzung bei Feststellung der Tagesordnung.