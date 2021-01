Landtag geht in den Endspurt vor der Wahl im März

Mainz Das rheinland-pfälzische Parlament hat noch zwei Plenarsitzungen angesetzt. Dann kommt das Plenum erst wieder nach der Landtagswahl zusammen. Die neu gewählten Abgeordneten tagen nach aktueller Planung dann im sanierten Deutschhaus in Mainz.

Noch zwei Sitzungstage in der kommenden Woche - dann schließt der Landtag Rheinland-Pfalz seine 17. Wahlperiode ab. Nach einem Beschluss des Ältestenrats wird das Plenum am Donnerstag und Freitag nächster Woche unter Corona-Bedingungen in der Mainzer Rheingoldhalle zusammenkommen. Am Mittwoch informierte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) die Fraktionsvorsitzenden im Ältestenrat über die neuen Bund-Länder-Beschlüsse zur Eindämmung der Pandemie.