Landtag gegen AfD-Vorschlag „Sonderwirtschaftszone“

Mainz Ein Vorschlag der AfD für die Einrichtung einer „Sonderwirtschaftszone“ in der Westpfalz ist am Mittwoch im Landtag auf breite Ablehnung gestoßen. Hinsichtlich der wirtschaftlichen Zukunftsperspektiven stehe die Westpfalz auf einem ähnlichen Niveau wie Köln oder Düsseldorf, sagte Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) zu einer kürzlich veröffentlichten Regionalstudie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW).

„Wir brauchen für die Westpfalz einen neuen Ansatz in der Strukturpolitik“, forderte der Germersheimer AfD-Abgeordnete Matthias Joa. Die IW-Studie sei „ein Schlag in die politische Magengrube der Landesregierung“. Mit der Einrichtung einer „Sonderwirtschaftszone“ und der damit verbundenen Senkung bürokratischer Hürden könnten zusätzliche Investitionen in die Region geholt werden.