Gedenkveranstaltung Landtag gedenkt der Opfer des Nationalsozialismus

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), die wegen der Europadelegiertenkonferenz ihrer Partei in Berlin ist, sagte vorab: „Mehr als jemals zuvor ist es notwendig, unsere freiheitliche Demokratie zu verteidigen und für die Freiheit und Würde aller Menschen einzutreten.“ Es brauche die klare Haltung und laute Stimme von jedem und jeder Einzelnen. „Das sind wir den Millionen Opfern des nationalsozialistischen Terrors schuldig, derer wir am 27. Januar gedenken.“ Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) sagte: „In Zeiten, in denen in bestimmten politischen Kreisen wieder unverhohlen über die Deportation von Menschen nachgedacht wird, ist Erinnerungsarbeit an Gedenktagen, in Gedenkstätten und in unserem Alltag unverzichtbar.“ Es sei gut, dass Schulen dabei eine zentrale Rolle spielten.