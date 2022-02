Landtag gedenkt der erschossenen Polizisten in der Westpfalz

Der rheinland-pfälzische Landtag gedenkt den in der Pfalz erschossenen Polizisten. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild

Mainz Mit einer Schweigeminute und kurzen Redebeiträgen will der rheinland-pfälzische Landtag in der kommenden Woche die beiden in der Westpfalz erschossenen Polizisten würdigen. Das parlamentarische Gedenken an die 24 Jahre alte Polizeianwärterin und den 29 Jahre alten Polizeioberkommissar wird der erste Punkt auf der Tagesordnung einer Plenarsitzung am 16. Februar sein, wie der Ältestenrat am Dienstag in Mainz beschloss.

Nach einem stillen Trauern sind Ansprachen von Landtagspräsident Hendrik Hering und Ministerpräsidentin Malu Dreyer (beide SPD) geplant. Anschließend werden noch die Vorsitzenden der beiden größten Landtagsfraktionen sprechen, Christian Baldauf (CDU) und Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD).

Die beiden Polizisten wurden am Montag vergangener Woche getötet. Sie wollten an einer Kreisstraße bei Kusel ein Fahrzeug kontrollieren. Noch am selben Tag wurden zwei Tatverdächtige festgenommen, ein 38- und ein 32-Jähriger aus dem Saarland. Die Ermittler gehen davon aus, dass beide die Tat gemeinschaftlich begangen haben, um Jagdwilderei zu verdecken.

© dpa-infocom, dpa:220208-99-34593/3

(dpa)