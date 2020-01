Landtag diskutiert über Straßenausbaubeiträge

Ein Schild weist auf eine Baustelle hin. Foto: Jan Woitas/zb/dpa.

Mainz Die geplante Veränderung am System der Straßenausbaubeiträge ist im rheinland-pfälzischen Landtag auf Kritik der Opposition gestoßen. Es bleibe auch mit der Abschaffung der einmaligen Beiträge dabei, dass Bürger mit Kosten für den Ausbau kommunaler Straßen belastet würden, sagte der kommunalpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Gordon Schnieder, am Donnerstag im Plenum in Mainz.



Wiederkehrende Beiträge, die nach dem Willen der Ampel-Koalition bald flächendeckend in den Kommunen Realität sein sollen, seien intransparent und bürgen rechtliche Unsicherheiten.