Plenarsitzung : Landtag diskutiert über steigende Energiepreise

Mainz Eine Debatte über die hohen Energiepreise bildet an diesem Mittwoch (14.00 Uhr) den Auftakt zu einer Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz. Die SPD-Fraktionsvorsitzende Sabine Bätzing-Lichtenthäler will dabei die Verantwortung von Unternehmen in Zeiten zunehmender Inflation zum Thema machen.

Der Schutz von Kindern vor sexueller Gewalt ist anschließend Thema eines Antrags der CDU-Fraktion. Dabei geht es um „Childhood-Häuser“ für die sensible strafrechtliche Verfolgung von Straftaten an Kindern. Idee dieser Einrichtung ist es, einen geschützten Raum zu schaffen, in dem Kinder mit ihren Eltern für eine gewisse Zeit untergebracht und dann im Beisein eines Richters nur einmal vernommen werden.

Die Gesetzgebung des Landesparlaments findet am Mittwoch ihren Ausdruck in einer Novelle des Landesaufnahmegesetzes. Der Entwurf dafür wurde von allen Fraktionen mit Ausnahme der AfD eingebracht. Das Gesetz soll unter anderem die Verteilung der Bundesmittel für die Aufnahme ukrainischer Kriegsflüchtlinge regeln - dafür wurden Rheinland-Pfalz 96 Millionen Euro zugesagt. Zwei Drittel davon sollen an die Kommunen weitergeleitet werden, anteilig nach der Zahl aufgenommener Kriegsflüchtlinge.

