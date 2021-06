Landtag diskutiert über Regierungserklärung

Mainz Der rheinland-pfälzische Landtag führt an diesem Donnerstag (9.30 Uhr) seine erste Debatte mit sechs Fraktionen. Nach der Landtagswahl im März sind die Freien Wähler neu hinzugekommen. Auf der Tagesordnung steht die Aussprache über die Regierungserklärung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD).

Die Regierungschefin hatte am Mittwoch in einer 80-minütigen Rede die Schwerpunkte ihrer künftigen Arbeit benannt und dabei den Klimaschutz, die Schulen, die Transformation der Arbeitswelt, den Biotechnologie-Standort Rheinland-Pfalz und die Förderung attraktiver Innenstädte in den Mittelpunkt gestellt.