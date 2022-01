Landtag diskutiert über „Montagsspaziergänge“

Mainz Der rheinland-pfälzische Landtag diskutiert an diesem Donnerstag über die anhaltenden Proteste gegen Corona-Maßnahmen. „Unser Ziel ist, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu schützen“, sagte die SPD-Fraktionsvorsitzende Sabine Bätzing-Lichtenthäler am Montag zu der für das erste Landtagsplenum des Jahres beantragten Aktuellen Debatte.

Seit Dezember sind Gegner der Corona-Maßnahmen in zahlreichen Orten auch in Rheinland-Pfalz zu sogenannten Spaziergängen auf die Straße gegangen. Dabei stellte die Polizei wiederholt Ordnungswidrigkeiten und Straftaten fest. Nicht immer melden die Veranstalter die Demonstrationen an.