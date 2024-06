Landtag Landtag diskutiert über Daten zur Kriminalitätslage

Der Landtag hat über Sinn und Zweck eines sogenannten Periodischen Sicherheitsberichts für das Land Rheinland-Pfalz diskutiert. Am Ende der Debatte am Donnerstag in Mainz wurde ein von der CDU-Fraktion eingebrachter Antrag für einen solchen Bericht von den regierungstragenden Ampel-Fraktionen mehrheitlich abgelehnt. Innenminister Michael Ebling (SPD) sagte, er sehe keine Notwendigkeit für einen weiteren Bericht.