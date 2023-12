Bildung Landtag debattiert zum Jahresende erneut über Kitas

Helge Schwab von den Freien Wählern beschrieb die Ziele des im Juli 2021 in Kraft getretenen Gesetzes als sehr ambitioniert. „Aber unsere Kitas sind am Limit.“ Der AfD-Abgeordnete Damian Lohr sprach von einer landesweiten Kita-Krise, die dem Pisa-Schock in nichts nachstehe.