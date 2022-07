Mainz : Landtag debattiert über Pharmazeutische Ausbildung

Mainz Der Landtag hat kontrovers über die pharmazeutische Ausbildung in Rheinland-Pfalz diskutiert. Die CDU-Landtagsabgeordnete Marion Schneid forderte die Landesregierung auf, beim Ziel Biotechnologiestandort Nummer eins zu werden, die Pharmazie mitzudenken.

Für das zu kleine, marode und schadstoffbelastete Institut an der Mainzer Universität sei zeitnah ein Neubau notwendig, um die Zahl der Studienplätze von derzeit etwa 50 pro Semester zu verdoppeln, forderte Schneid am Donnerstag im Parlament in Mainz. „Wir müssen jetzt Studienplätze für die Fachkräfte von morgen schaffen.“