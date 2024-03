Parlament Landtag debattiert über Kommunalfinanzen und Windenergie

Die Abgeordneten wollen am ersten Tag der Plenarwoche auch über das Windenergie-Gebietegesetz der Ampel-Regierung diskutieren. Damit sollen die Ziele und Zeiträume für den Ausbau der Windenergie in Rheinland-Pfalz festgelegt werden. Der Opposition ist das Ausbautempo nicht schnell genug. Weitere Themen im Parlament werden am Mittwoch die finanzielle Ausstattung des ÖPNV in Rheinland-Pfalz und die geplante Verkürzung der Redezeit für die inzwischen vier fraktionslosen Abgeordneten im Landtag sein.