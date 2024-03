Migration Landtag debattiert über Geflüchtete und Beamte

Debatten über die Aufnahme und Versorgung von Geflüchteten in Rheinland-Pfalz und die Besoldung der Beamten im Land werden an diesem Donnerstag (ab 9.30 Uhr) im Landtag erwartet. Bei dem Gesetzentwurf der oppositionellen Freien Wähler geht es um einen längeren Aufenthalt der Geflüchteten in den Aufnahmeeinrichtungen des Landes.