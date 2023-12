Katastrophenschutz Landtag debattiert über Enquete-Abschlussbericht

In der Landtagsdebatte über den Abschlussbericht der Enquete-Kommission zur Flutkatastrophe hat CDU-Obmann Gerd Schreiner mehr Tempo gefordert. „Wir sind immer noch viel zu schlecht vorbereitet auf so eine Katastrophe“, sagte der Abgeordnete am Donnerstag im Plenum in Mainz. Seine Fraktion sei anders als die Mehrheit des Gremiums deshalb auch nicht für freiwillige, sondern für verpflichtende Wasser- und Bodenverbände der Kommunen. „Wir brauchen sie per Landesgesetz - und wo Ländergrenzen überschritten werden - per Staatsvertrag.“