Landtag bringt fünf Gesetze unter Dach und Fach

Mainz Bienen, Busse, Bahnen, Bauen - das rheinland-pfälzische Parlament spannt als Gesetzgeber kurz vor Ende der Wahlperiode einen weiten Bogen. Die Debatten sind teilweise deutlich vom Wahlkampf geprägt.

„Das ist ein Meilenstein“, sagte am Donnerstag Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) zur Neubestimmung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) als kommunale Pflichtaufgabe. Den Kommunen gebe das Gesetz „den Freiraum und die Unterstützung, die sie brauchen“. Bisherige Einschränkungen im ÖPNV aufgrund der Freiwilligkeit der Aufgabe gehörten damit der Vergangenheit an. „Dieses Gesetz ist das modernste Nahverkehrsgesetz, das es in Deutschland geben wird“, sagte Wissing. Die konkreten Mindeststandards zur Erfüllung der neuen Pflichtaufgabe sollen in einem Landesnahverkehrsplan festgeschrieben werden. Bis dahin entstehen dem Land und den Kommunen zunächst keine zusätzlichen Kosten.