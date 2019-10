Landtag bricht Sitzung ab: Abgeordnete zusammengebrochen

Die Abgeordneten sitzen währen der Debatte im Landtag Rheinland-Pfalz. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild.

Mainz Der rheinland-pfälzische Landtag hat seine Sitzung am Mittwoch vorzeitig abgebrochen. Zuvor war die FDP-Abgeordnete Helga Lerch im Plenarsaal zusammengebrochen. Nach einer kurzen Beratung entschieden die Vertreter der Fraktionen, nicht weiterzumachen und die für den Mittwoch noch vorgesehenen Themen entweder in den entsprechenden Ausschuss zu verweisen oder sie in kommenden Sitzungen zu behandeln.

