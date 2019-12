Landtag beschließt neues Bestattungsgesetz

Mainz Einstimmig hat der rheinland-pfälzische Landtag ein neues Bestattungsgesetz beschlossen. Am Mittwoch stimmten in Mainz sowohl die Regierungsfraktionen von SPD, FDP und Grünen als auch die Oppositionsvertreter von CDU und AfD dafür.

Das Gesetz soll außerdem einen Beitrag gegen Kinderarbeit bei der Herstellung von Grabsteinen sein. In dem Gesetzentwurf heißt es unter anderem, 50 bis 80 Prozent der Grabmale aus Naturstein würden aus Asien importiert. „Die Gewinnung von Natursteinen, die für Grabmale genutzt werden, findet zu einem großen Anteil in Steinbrüchen statt, in denen Kinder arbeiten müssen.“ Das neue Bestattungsgesetz ermöglicht es Friedhofsträgern, die Verwendung von Grabmalen aus ausbeuterischer Kinderarbeit zu verbieten.