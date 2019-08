Landtag berät über Gesetz zur Landarztquote

Abgeordnete sitzen im Landtag auf ihren Plätzen (teilweise durch eine Plexiglasscheibe unscharf zu sehen). Foto: Andreas Arnold/Archivbild.

Mainz Der rheinland-pfälzische Landtag nimmt heute die parlamentarische Arbeit zu einem Gesetzentwurf auf, mit dem eine Landarztquote für Medizinstudenten eingeführt werden soll. Das Landesgesetz zur Sicherstellung der ärztlichen Grundversorgung in Rheinland-Pfalz sieht vor, dass 6,3 Prozent aller Medizin-Studienplätze an Bewerber gehen, die sich später zehn Jahre als Hausarzt in einem Gebiet mit drohender Unterversorgung verpflichten.

Mit der Quote will die Landesregierung dem Ärztemangel auf dem Land begegnen.