Landtag berät über Enquete-Bericht zur Corona-Pandemie

Mainz Einschränkungen in der Corona-Pandemie müssen wissenschaftlich begründet und nachvollziehbar erklärt werden - diese Forderung hat die Beratungen des rheinland-pfälzischen Landtags zum Abschlussbericht der Corona-Pandemie geprägt.

Der Vorsitzende der Enquete-Kommission, Jochen Hartloff (SPD), sprach am Freitag in Mainz von einem „sozialen Ungleichgewicht“. Menschen mit geringem Einkommen litten sehr viel stärker unter den Auswirkungen der Corona-Krise.

Zu den Ergebnissen der Kommission gehöre auch die Erkenntnis, dass Wege gefunden werden müssten, damit Kultur nicht nur digital, sondern auch in der lebendigen analogen Praxis Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten erhalte, sagte Hartloff. Der SPD-Politiker verabschiedete sich mit seiner letzten Rede vom Landtag.

Ebenfalls in einer Abschiedsrede sagte die CDU-Abgeordnete Hedi Thelen, die Arbeit habe zu wertvollen Erkenntnissen geführt, „auch wenn in der strammen Pandemie-Situation schon einiges als überholt erscheint“. Von zentraler Bedeutung sei es, das Gesundheitswesen zu stärken. So sollten dringend 200 zusätzliche Medizin-Studienplätze geschaffen werden. Thelen rief den Landtag zu einem guten Miteinander auf: „Wenn wir nicht wertschätzend miteinander umgehen, wie können wir dann erwarten, dass die Bürgerinnen und Bürger uns wertschätzen?“