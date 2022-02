Landtag benennt Saal nach Widerstandskämpfer Willi Graf

Saarbrücken Das Saarland hat den größten Sitzungssaal in seinem Landtag nach dem Saarbrücker Widerstandskämpfer Willi Graf benannt. Landtagspräsident Stephan Toscani enthüllte am Freitag eine entsprechende Gedenktafel, wie eine Parlamentssprecherin mitteilte.

„Es ist uns ein Herzensanliegen, am entscheidenden Ort der Demokratie im Saarland, dem Landtag, an den Widerstand gegen das NS-Regime zu erinnern. Wir erinnern an Willi Graf und die Mitglieder der Weißen Rose - an ihre Zivilcourage, ihren Mut und ihre Tapferkeit“, sagte Toscani.