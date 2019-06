Landrat und Verbandsbürgermeister: Stichwahlen entscheiden

Bad Ems Der neue Landrat des Kreises Alzey-Worms und die Verbandsbürgermeister in Rheinauen (Rhein-Pfalz-Kreis), Nordpfälzer Land (Donnersbergkreis) und Aar-Einrich (Rhein-Lahn-Kreis) werden heute in Stichwahlen bestimmt.

In der Verbandsgemeinde Rheinauen mit ihren 24 050 Einwohnern haben die Bürger die Wahl zwischen Patrick Fassott (SPD) und Stefan Bentz (CDU). In der 10 000 Einwohner großen Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land treten noch Michael Cullmann (SPD) und die von der CDU nominierte Tanja Gaß an. In Aar-Einrich sind noch Thorsten Janning (Grüne) und Harald Gemmer (unabhängig) im Rennen.