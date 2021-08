Landrat informiert über Lage im Katastrophengebiet

Bad Neuenahr-Ahrweiler Rund drei Wochen nach den verheerenden Überflutungen wird der Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler (CDU), am heutigen Freitag über die aktuelle Situation und den Stand der Arbeiten dort berichten.

Extremer Starkregen hatte am 14. und 15. Juli an der Ahr im Norden von Rheinland-Pfalz eine Flutwelle ausgelöst und weite Teile des Tals unter Wasser gesetzt. Pföhler leitete in dieser Nacht den Krisenstab. In Medienberichten war die Frage laut geworden, ob er zu spät auf Warnungen vor einer Flutwelle reagiert hatte.