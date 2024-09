Untersuchungsausschuss Landrätin: Viele Menschen wünschen sich eine Entschuldigung

Sie sehe ein Systemversagen, an dem eigentlich jede Ebene einen Anteil habe, sagte Weigand. Der mehr als 2000 Seiten dicke Abschlussbericht zeige, dass das komplette System bis zur Bundesebene mit so einer hochkomplexen Situation wie in der Flutnacht überfordert gewesen sei. Wichtig sei es, dass Katastrophen- und Zivilschutz künftig in solchen Situationen die Handlungsfähigkeit herstellen könnten, sagte Weigand.