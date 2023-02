Migration : Landkreistag erwartet vom Flüchtlingsgipfel Unterstützung

Mainz Der rheinland-pfälzische Landkreistag hat vor dem Flüchtlingsgipfel an diesem Donnerstag in Berlin Hilfe von Bund und Land gefordert. „Wir haben seit Monaten immer mehr Geflüchtete aufgenommen, untergebracht und betreut.

Die Kapazitäten sind vielerorts erschöpft“, sagte der Vorsitzende des Landkreistages, Achim Schwickert, am Montag in Mainz. Der CDU-Politiker Schwickert ist Landrat im Westerwaldkreis. „Die Begrenzung von Zuwanderung ist nicht nur zur Vermeidung gesellschaftlicher Spannungen, sondern auch aus humanitären Gründen geboten. Andernfalls kann Integration schlichtweg nicht gelingen.“

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will am Donnerstag Vertreter der Innenministerkonferenz und der kommunalen Spitzenverbände in Berlin zu dem Flüchtlingsgipfel empfangen.