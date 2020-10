Landkreise gegen Schließung von Hotels und Gaststätten

Günther Schartz (CDU). Foto: picture alliance / Fredrik von Erichsen/dpa/Archivbild

Mainz Mit Blick auf die Beratungen von Bund und Land zu weiteren Corona-Beschlüssen hat sich der Landkreistag Rheinland-Pfalz gegen die Schließung von Hotels und Gaststätten ausgesprochen. „Mit einem Schließen von Restaurants, Gaststätten und Hotels würden wir am falschen Hebel ziehen“, erklärte der kommunale Spitzenverband am Mittwoch in Mainz.

Die Gastronomie habe in den vergangenen Monaten bewiesen, dass sie durch gute Hygienekonzepte die Sicherheit ihrer Gäste sehr gut gewährleisten könne.