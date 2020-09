Landgericht Saarbrücken : Dritter Anlauf im Missbrauchsprozess gegen Therapeuten

Saarbrücken Zweimal haben die Prozessbeteiligten im Missbrauchsprozess gegen einen Psychotherapeuten in Saarbrücken bereits vergebens auf den Angeklagten gewartet.

Zweimal haben die Prozessbeteiligten im Missbrauchsprozess gegen einen Psychotherapeuten in Saarbrücken bereits vergebens auf den Angeklagten gewartet: Am ersten Verhandlungstag war er nicht erschienen, am zweiten Termin musste er noch ärztlich untersucht werden, nachdem er per Haftbefehl von Bayern ins Saarland gebracht worden war. Nun soll der Prozess am heutigen Freitag losgehen.