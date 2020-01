Landeszentrale bietet 26 Veranstaltungen zu Griechenland

Mainz Der Regisseur Renato Mordo (1894-1955) prägte das Theater in Darmstadt, die Mainzer Oper und förderte die Sopranistin Maria Callas in Athen: Das Leben des jüdischen Flüchtlings Mordo während der Nazi-Diktatur ist eines der Hauptthemen des Griechenland-Schwerpunkts der rheinland-pfälzischen Landeszentrale für politische Bildung.

„In dem Lebenslauf bündelt sich die griechisch-deutsch-jüdische Geschichte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wie unter einem Brennglas“, sagte Kurator Torsten Israel am Donnerstag in Mainz. Die Ausstellung über Mordos Künstlerleben „im Zeitalter der Extreme“ wird am 14. Mai in der Gedenkstätte KZ Osthofen eröffnet. Ein Buch dazu soll im Spätsommer folgen.