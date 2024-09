Gesellschaft Landesweiter Ehrenamtstag 2025 in Alzey

Von der Eifel nach Rheinhessen: Der landesweite Ehrenamtstag in Rheinland-Pfalz wird im kommenden Jahr am 31. August in Alzey stattfinden. Das kündigte Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) bei der Eröffnung des diesjährigen Ehrenamtstages in Bitburg an. Der Tag soll das Engagement der vielen ehrenamtlich tätigen Menschen in Rheinland-Pfalz in den Fokus rücken.