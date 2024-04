Kommune Landesweite Premiere: Trier startet digitalen Bauantrag

Als landesweit erste Stadt in Rheinland-Pfalz schaltet Trier an diesem Dienstag (12.00 Uhr) ein Antragsportal für den digitalen Bauantrag frei. Im sogenannten vereinfachten Verfahren könnten Planungsbüros und Architekten künftig online ihre Anträge stellen: Die komplette Bearbeitung in der Verwaltung laufe dann digital, teilte die Stadt Trier mit. Zur Liveschaltung des Portals soll ein erster Antrag eines externen Planungsbüros bei der städtischen Bauaufsicht online gestellt werden.