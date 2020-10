Landesweite Masken-Kontrolle bei steigenden Corona-Zahlen

Ein Mann bringt eine Hinweistafel zur Maskenpflicht an. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Mainz Kein Mund-Nasenschutz trotz Maskenpflicht? Wer beim landesweiten Kontrolltag erwischt wurde, musste zahlen. Es geht aber nicht nur um Strafen. Mit der Aktion soll erinnert werden, wie wichtig das Tragen einer Maske ist - angesichts steigender Infektionszahlen.

Auch vor dem Hintergrund steigender Corona-Infektionszahlen haben Ordnungsämter und Polizei am Mittwoch in Rheinland-Pfalz die Einhaltung der Maskenpflicht in Geschäften, Bussen und Bahnen kontrolliert. Rund 230 Polizisten unterstützten beim landesweiten Maskenkontrolltag die Mitarbeiter der zuständigen Kreis- und Stadtverwaltungen, wie ein Sprecher des Innenministeriums in Mainz sagte.

Wer sich in Rheinland-Pfalz nicht an die Maskenpflicht hält, muss 50 Euro bezahlen. Eine so genannte Alltagsmaske muss in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr ab einem Alter von sechs Jahren getragen werden. Ausnahmen gelten aus medizinischen Gründen oder auch für Mitarbeiter von Läden, wenn dort beispielsweise Trennwände aus Plexiglas aufgebaut sind.

Laut Innenministerium hat die Polizei seit Beginn der Corona-Pandemie bis Ende September rund 600 entsprechende Verstöße gegen die Maskenpflicht registriert. Hinzu kämen weitere, von den Kommunen ohne polizeiliche Unterstützung erfasste Verstöße.

Wer sich in Rheinland-Pfalz zudem mit falschen Kontaktdaten in eine Corona-Gästeliste einträgt, muss ab diesem Samstag (10. Oktober) mit 150 Euro Bußgeld rechnen. Das hatte der Ministerrat am Dienstag in Mainz beschlossen.

Unterdessen hat das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium einen weiteren Anstieg der Zahlen gemeldet. Von Dienstag auf Mittwoch (Stand 10 Uhr) kamen 104 neue Infektionen mit dem Coronavirus hinzu. Und: Der deutliche Anstieg im Kreis Neuwied geht weiter. Landesweit haben sich seit Beginn der Pandemie 11 377 Menschen angesteckt.

Aktuell sind nach Angaben des Ministeriums 1279 Menschen infiziert, 80 mehr als am Dienstag (Stand 10.40 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus blieb bei 256. Überstanden haben die Erkrankung 9842 Menschen.

Die meisten Neuinfektionen gab es demnach weiter im Kreis Neuwied. Dort seien binnen sieben Tagen 44 Fälle pro 100 000 Einwohner registriert worden. Am Dienstag war dieser Wert noch mit 36 angegeben worden. Nach Mitteilung vom Mittwoch waren es zudem in der Landeshauptstadt Mainz 33 Fälle und 27 im Kreis Alzey-Worms. Keine neuen Infektionen gab es nur noch im Kreis Birkenfeld und in der Stadt Pirmasens.