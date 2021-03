Landeswahlleitung erwartet Rekord-Anteil an Briefwählern

Eine Wahlurne steht im Briefwahlbüro. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Bad Ems Bei der rheinland-pfälzischen Landtagswahl an diesem Sonntag (14. März) rechnet die Landeswahlleitung mit einem Rekord-Anteil an Briefwählern. Bis Mittwochmorgen beantragten rund 44 Prozent aller fast 3,1 Millionen Stimmberechtigten die kontaktlose Briefwahl, wie die Wahlleitung in Bad Ems mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

„Geht man von einer Wahlbeteiligung von 70 Prozent aus, würde das einen Briefwähleranteil von gut 63 Prozent entsprechen. Bei der Landtagswahl 2016 betrug er knapp 31 Prozent“, hieß es weiter. Damals lag die Wahlbeteiligung bei 70,4 Prozent.

Landeswahlleiter Marcel Hürter bat alle Wahlberechtigten, an der Abstimmung teilzunehmen. „Briefwahl kann noch bis Freitag, 12. März 2021, 18.00 Uhr, bei der zuständigen Verbandsgemeinde- oder Stadtverwaltung beantragt werden“, erklärte die Landeswahlleitung.

Die Wahllokale für die klassische Urnenwahl sind an diesem Sonntag von 8.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. „Eine Wahlteilnahme ist auch ohne Wahlbenachrichtigung möglich. In einem solchen Falle reicht die Vorlage eines gültigen Personalausweises oder Reisepasses sowie die Eintragung im Wählerverzeichnis aus“, hieß es weiter. In den Wahllokalen sollen Desinfektionsmittel, Maskenpflicht, Mindestabstände, Einbahnregelungen, Spuckschutzwände und nur einmal zu benutzende Stifte Corona-Infektionen verhindern.