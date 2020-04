Landesverordnung gibt Takt für weiteren Corona-Alltag vor

Mainz Geschäfte dürfen wieder öffnen. Eisdielen dürfen Passanten bedienen. Und Sportanlagen im Freien dürfen wieder genutzt werden. Die Landesregierung hält die aktuellen Bestimmungen in einer Rechtsverordnung fest.

Mit Lockerungen im Einzelhandel, aber weiter bestehenden Kontaktbeschränkungen geht das öffentliche Leben in Rheinland-Pfalz zunächst bis 3. Mai in eine neue Phase der Corona-Ausnahmesituation. Bei der Ankündigung der neuen Landesverordnung zur Corona-Krise nannte die Staatskanzlei am Freitag Details der neuen Bestimmungen, die die bisherigen strikten Regeln vom 24. März teilweise lockern.

Die fortbestehende Kontaktbeschränkung bedeutet auch, dass das Sommersemester an den Hochschulen am kommenden Montag nur digital starten kann. Mündliche Prüfungen und Praxisveranstaltungen in spezielle Labor- oder Arbeitsräumen könnten in Ausnahmefällen und unter besonderen Hygiene- und Schutzmaßnahmen ab Anfang Mai wieder vor Ort stattfinden, teilte das Wissenschaftsministerium mit. „Anstelle von Präsenz üben wir uns nun aus gutem Grund in Distanz“, erklärte Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD).