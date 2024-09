Gesetzgebung Landesverfassungsschutzgesetz soll klarer gefasst werden

Das rheinland-pfälzische Verfassungsschutzgesetz soll rechtssicher geschärft werden. „Der Verfassungsschutz ist ein fundamentaler Baustein im Bollwerk unserer Demokratie gegen die Extremisten“, sagte die SPD-Landtagsfraktionsvorsitzende Sabine Bätzing-Lichtenthäler in Mainz. Den Gesetzentwurf für die Novelle bringen die drei regierungstragenden Ampel-Fraktionen und die oppositionelle CDU an diesem Donnerstag gemeinsam in den Landtag ein.