Landesverdienstorden für Biontech-Gründer Türeci und Şahin

Mainz Die Biontech-Gründer Türeci und Şahin sind erneut geehrt worden. Zum Auftakt des 75. Geburtstagsjahres von Rheinland-Pfalz bekommen sie dessen höchste Auszeichnung. In ihrer Dankesrede geht es um die Liebe zu dem Bundesland und zu ihrer Heimatstadt Mainz.

Die Gründer des Corona-Impfstoffherstellers Biontech, Özlem Türeci und Uğur Şahin, sind mit dem Landesverdienstorden Rheinland-Pfalz ausgezeichnet worden. Ministerpräsidentin Malu Dreyer würdigte das Forscherehepaar am Mittwoch in ihrer Laudatio als von großen Visionen angetriebene Vollblutwissenschaftler, deren Ziel es immer gewesen sei, den Menschen zu helfen.

Mit dem Impfstoff hätten die international hoch anerkannten Wissenschaftler „unzählig vielen Menschen das Leben gerettet“ und „eine relativ unbeschwerte Gemeinsamkeit“ in der Pandemie ermöglicht, sagte die SPD-Politikerin bei der Verleihung der höchsten Auszeichnung des Landes in der Staatskanzlei. „Als Ministerpräsidentin bin ich stolz auf zwei Bürger unseres Landes, die uns dank ihre Könnens und ihrer Radikalität einen Weg aus der Pandemie gewiesen haben.“

In ihrer für beide gehaltenen Dankesrede bekannte sich Türeci zur Liebe des Paares für das Bundesland und für die Stadt. „Wir sind vor 22 Jahren genau hierher gekommen in diese quirlige Stadt nach Mainz und in dieses sehr weltoffene Bundesland“, sagte die 54-Jährige in einer kleinen Feierstunde. „Es war damals schon Liebe auf den ersten Blick. Und wir alle wissen, so eine erste stürmische Liebe endet nicht immer in einer lebenslangen Beziehung.“ Aber genau das sei ihnen passiert. „Wir haben tatsächlich beide hier eine Heimat gefunden“, sagte die Professorin. „Und das erdet und stabilisiert und gibt Stärke.“