Landesverband der Friseure: Salons sollen schließen

Ein Friseur schneidet einem Kunden die Haare. Foto: picture alliance/dpa/Symbolbild.

Prüm/Mainz Aus Sorge um die Gesundheit der Mitarbeiter und Kunden hat der Landesverband der Friseure die Schließung aller Salons in Rheinland-Pfalz für vorerst zwei Wochen gefordert. „Wir erwarten von unserer Landesregierung eine klare und zumindest für Rheinland-Pfalz gleichlautende Rechtslage“, heißt es in einem Schreiben an Ministerpräsidentin Malu Dreyer.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Darüber hinaus solle die SPD-Politikerin bei den anstehenden Beratungen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und den anderen Ministerpräsidenten eine bundesweite Untersagung des Friseurhandwerks für den Zeitraum von 14 Tagen einfordern.

Zudem erwartet der Landesverband für die Kleinst- und Kleinunternehmen eine schnelle und unkomplizierte Unterstützung in Form von Zuschüssen. Ferner solle das Kurzarbeitergeld bei Geringverdienern, zu denen vor allem die Teilzeitkräfte in den Friseursalons zählten, angehoben werden.