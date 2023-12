Generalstaatsanwaltschaft Landesstelle Cybercrime: Tausende Ermittlungsverfahren

In der LZC sei man bei Cyber-Attacken aber nur in Verfahren mit besonderer Bedeutung befasst: Das sei etwa dann der Fall, wenn Unternehmen oder Behörden betroffen seien, die zu den „kritischen Infrastrukturen“ (Kritis) gehörten und so als besonders schützenswert gelten würden. Zu „Kritis“ zählen beispielsweise Krankenhäuser oder Energieunternehmen.