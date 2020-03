Landessportbund Saarland sichert Hilfe zu

Saarbrücken Der Landessportverband für das Saarland (LSVS) hat den Fachverbänden und Vereinen finanzielle Hilfe bei der Bewältigung der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie zugesichert. Aus diesem Grund richtet die Dachorganisation für die rund 2100 Vereine und 51 Fachverbände im Saarland, in denen über 370 000 Sportlerinnen und Sportler organisiert sind, ein digitales Meldesystem für finanzielle Schäden ein.

Das LSVS-Präsidium wird die dort einlaufenden Meldungen auswerten und Hilfsmaßnahmen für eine bestmögliche Unterstützung des organisierten Sports ausloten. Damit wolle der Landessportverband dazu beitragen, „dass kein Verein oder Verband auf Grund der Auswirkungen der Corona-Pandemie dermaßen Schaden nimmt, dass er in Insolvenz gehen muss“, sagte LSVS-Präsident Adrian Zöhler am Montag in einer Mitteilung.