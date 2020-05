Landessportbund begrüßt Lockerungen für Breitensport

Mainz Der Landessportbund hat die weiteren Lockerungen für den Sport in Rheinland-Pfalz ab kommendem Mittwoch (13. Mai) begrüßt. Die Wiedereröffnung des Vereinssports unter klaren Regeln sei ein „ermutigendes und enorm wertvolles Signal der Politik“, sagte Sportbund-Präsident Jochen Borchert am Samstag.

Auch andere gelockerten neuen Regeln greifen in der kommenden Woche. So dürfen sich beispielsweise vom 13. Mai an die Angehörigen von zwei Haushalten in der Öffentlichkeit gemeinsam aufhalten. Die Gastronomie darf - unter Auflagen - auch ab Mittwoch wieder öffnen. Die Regelungen gelten bis einschließlich 24. Mai.