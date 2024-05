Wetter Landesregierung warnt vor erneutem Regen im Saarland

Die saarländische Landesregierung warnt vor neuen Regenfällen am frühen Dienstagmorgen. „Auch erneute Überflutungen sind nicht auszuschließen, auch wenn die Prognosen aktuell nicht von einer Wiederholung der Situation vom Wochenende ausgehen“, hieß es in einer Mitteilung der Staatskanzlei am Montag. „Die Landesregierung mahnt die Bevölkerung zur Wachsamkeit.“